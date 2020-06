Carlos Alberto Decotelli da Silva é o novo ministro da Educação

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta quinta-feira (25) Carlos Alberto Decotelli da Silva como novo ministro da Educação. A escolha do substituto de Abraham Weintraub foi anunciada pelo presidente em sua página no Facebook.

Decotelli foi presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) entre dezembro de 2018 e agosto de 2019, segundo o currículo Lattes do novo ministro.

Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), mestre pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha.

Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, Mestre pela FGV, Doutor pela Universidade de Rosário, Argentina e Pós-Doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha.

Decotelli comandou o FNDE durante quatro meses, durante a gestão do ministro Ricardo Vélez Rodríguez, no primeiro semestre de 2019.

A própria nomeação de Decotelli na pasta, na época, foi alvo de um vai-não-vai dentro do MEC, segundo reportagem do portal Nova Escola. A mesma portaria, assinada pela Casa Civil, trazia Luíza Monteiro de Castro Dutra Araújo para exercer o cargo de Diretora de Desenvolvimento Curricular e Formação de Professores Alfabetizadores da Secretaria de Alfabetização. O nome de Decotelli havia sido anunciado já na primeira leva de indicações do MEC, mas ele só assumiu o cargo posteriormente.

Ainda conforme o Nova Escola, o novo ministro da Educação é um dos pioneiros da Educação executiva em finanças no Brasil, sendo professor de Finanças Nacionais e Internacionais, Análise de Investimentos, Mercado de Capitais e Derivativos. Já deu aulas na FGV, IBMEC, Febraban e Fundação Dom Cabral, além de cursos para empresas.

Decotelli participou ativamente das reuniões de transição no Ministério da Educação e, embora tenha sido subordinado a Vélez Rodríguez, membro da chamada ala ideológica orientada pelo ideólogo Olavo de Carvalho, é considerado um dos nomes sob influência dos militares no governo de Jair Bolsonaro.

Decotelli da Silva possui experiência executiva de finanças em Bancos e Corretoras de Câmbio, Titulos e Valores Mobiliários. Em parceria com a FGV-IDE Management, criou o Curso Gestão Financeira Corporativa no New York Institute of Finance. É sócio administrador da Copas Treinamento e Consultoria.