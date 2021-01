Carlos Bolsonaro confunde imunização do BBB com vacina, ataca Globo e depois apaga post

Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente Jair Bolsonaro, confuniu a imunização dada a seis participantes do Big Brother Brasil 21, que não irão ao "paredão", com a vacina contra a covid-19. Por conta do erro, ele postou um tuíte criticando o reality e a emissora na manhã desta quarta-feira (27).

Minutos depois, ao perceber a confusão, ele apagou a postagem, mas o print já tinha viralizado.

Na publicação, o filho do presidente criticava a TV Globo e insinuava que a emissora tinha vacinado os participantes furando a lista dos grupos prioritários. Mas os brothers são chamados de imunizados porque foram escolhidos pelo público para não serem votados no primeiro paredão.

Carlos publicou em sua conta no Twitter: “Aglomeração do bem! Não uso de máscaras do bem! Vacinados sem prioridade do bem? Fique em casa você, trabalho para os funcionários da grobo [sic]”. Ao perceber o erro, deletou a publicação. Em um segundo tuíte, ele excluiu a frase que apontava que os participantes tinham sido vacinados.