Carlos Bolsonaro vai se casar com neta de tradicional político gaúcho

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) está de casamento marcado com uma gaúcha de 25 anos e integrante de uma família com fortes envolvimentos políticos no Rio Grande do Sul. A cerimônia está marcada para março de 2022, segundo informações do jornal Zero Hora.

O filho 02 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), teria começado a se relacionar com Georgia Paiva Azambuja em 2018, época em que sites e jornais de Bagé, cidade onde ela mora, apontavam que Carlos fazia aparições frequentes na fazenda da família da moça. Contudo, eles nunca foram vistos juntos publicamente.

De acordo com Rosane de Oliveira, colunista do Zero Hora, o namoro permaneceu em segredo para proteger a companheira do assédio da mídia. A colunista confirmou o casamento com a madrinha da noiva.



A família de Geórgia tem histórico na política do extremo-sul do Brasil.O seu avô, Carlos Azambuja, foi vereador de Bagé entre 1979 e 1985, pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido do regime militar. Posteriormente, se tornou prefeito do município, em duas ocasiões distintas, além de ser eleito deputado estadual e, em seguida, deputado federal.

Em 1995, foi um dos fundadores do Partido Progressista Brasileiro (atual Progressistas), por onde se elegeu prefeito de Bagé no seu segundo mandato.

Tanto a jovem quanto a sua família são apoiadoras do presidente Bolsonaro. A jovem tinha uma conta no Twitter em que expressava apoio ao governo. O perfil, no entanto, foi excluído e as demais contas foram fechadas desde o vazamento da notícia sobre o casamento.