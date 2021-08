Carlos Rodeiro é lembrado por generosidade e alegria em missa de sétimo dia

Foto: Alô Alô Bahia

A generosidade e o cuidado com o próximo, além da alegria de viver. Foi desta forma que Carlos Rodeiro foi lembrado pelo Padre Luis Simões e pelos amigos e admiradores que acompanharam a missa de sétimo dia do joalheiro baiano, realizada Paróquia Nossa Senhora da Vitória, em Salvador, e transmitida pela internet através dos perfis da igreja no Instagram e YouTube por causa da pandemia.

“Vamos pedir a Deus por Carlinhos e lembrar dele, pedir por sua mãe, dona Isa, seu pai, seu José Carlos, seu irmão Ricardo, sua irmã Mônica e todos os amigos, colaboradores e clientes aqui presente”, disse o Padre Luis, antes de recordar momentos que viveu ao lado do empresário, morto na última segunda-feira (26), na capital baiana, em decorrência de um tumor no cérebro. A doença foi diagnosticada em abril, no Hospital da Bahia, o que resultou em uma transferência e cirurgia realizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.



Amiga do joalheiro, Rafaela Meccia falou em nome daqueles que acompanharam sua trajetória: “Ele foi um meteoro de luz na vida de todos nós. Ele plantou uma semente tão forte dentro de todas as pessoas que passaram na sua vida que só podemos agradecer a ele por nos preencher com sua vibração positiva”.

Muitas mensagens de consternação foram enviadas pelas quase 200 pessoas que assistiram ao ato religioso via internet. “Meu Senhor, meu Deus, acolhei a família e a todos estes amigos que tanto torcem pela PAZ, de nosso querido Carlinhos”, escreveu Tina Lima. “Sua memória será eterniza em todos nós amigo querido”, completou Sandy Najar.



A missa foi encerrada ao som de O Canto da Cidade, sucesso da cantora Daniela Mercury.



