Carlos Vereza processa Mário Gomes por áudio viral: 'Aprendeu a fabricar fake news'

O ator Carlos Vereza diz que vai processar o colega Mário Gomes por este ter divulgado um áudio em que envolve seu nome em meio a críticas a políticos e personalidades. No áudio, Gomes defende o presidente Jair Bolsonaro e cobra Vereza por um suposto apoio que ele daria a uma candidatura do apresentador Luciano Huck.

A mensagem viralizou. Nela, Gomes conversa de temas políticos direcionando a alguém que seria Vereza. No papo, críticas pesadas são feitas a pessoas como João Doria, Marcelo Freixo e Luciano Huck, minimizando a responsabilidade do presidente em questões como a crise de saúde em Manaus.

Vereza negou ter conversado com Gomes, a quem chamou de "covarde". "Acabo nesse instante de entrar com um processo contra o ator Mário Gomes, por danos morais e materiais. Espero que aprenda a não gravar um áudio, onde somente ele fala, dando a impressão que estava conversando comigo. E, depois, covardemente, jogar nas redes sociais, sem que eu soubesse do que se tratava", escreveu ele no Facebook.

Amiga dos dois, a atriz Kátia D'Àngelo tentou colocar "panos quentes". "Vereza, perdoa, meu amor. Você é uma alma pura e evoluída. Esse sentimento só faz mal ao mundo. Ele já sofreu muito na vida e já deve ter caído em si. Dá para ver que ele está debilitado na razão", comentou no post do Facebook do ator.

Vereza respondeu: “Já está perdoado espiritualmente! Mas o que você acha de estar exposto nas redes sociais sem o mínimo direito de defesa? Dei a ele, bem antes, a chance de se retratar; de nada adiantou! Ele que “ caia em si” publicamente! Causou-me danos, fez suíte para os fanáticos bolsonaristas! Agora é com a Justiça!”, afirmou.