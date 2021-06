Cármen Lúcia manda Ricardo Salles entregar o passaporte à PF

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles entregue o passaporte à Polícia Federal - ou seja, ele não pode sair do Brasil.

Segundo a colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, os advogados de Salles já foram notificados e, mesmo considerando a medida desnecessária, afirmam que vão cumprir a ordem.

"Uma vez exonerado do cargo de ministro, ele não deveria mais estar sob a jurisdição do STF, já que perdeu o foro privilegiado", diz o advogado Roberto Podval, representante do ex-ministro.

A ministra abriu vista para a Procuradoria-Geral da República (PGR), que foi favorável à apreensão. A intenção é preservar as investigações das quais Salles é alvo.

Ele se demitiu na quarta do cargo, mas segue investigado por um suposto esquema de exportação ilegal de madeira.