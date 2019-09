Carnatal 2019 divulga programação completa

Claudia Leitte, Bell Marques, Ivete Sangalo e Ricardo Chaves serão atrações do Carnatal (fotos de divulgação)

O Carnatal completa 29 anos de existência e continua acontecendo no entorno da Arena das Dunas em Natal, Rio Grande do Note, de 12 a 15 de dezembro. Considerada uma das maiores micaretas do Brasil, ao lado do Fortal (julho) e Folianopolis (novembro), a festa acontece desde 1991. A organização do evento já fechou a programação. No Corredor da Folia com os blocos:Vumbora:Bell Marques (quinta, sexta e sábado); O Vale: Alinne Rosa (quinta); Me Abraça: Durval Lelys (sexta); Largadinho: Claudia Leitte (sexta); Solta o Parango: Parangolé (sexta); Baiuno: Saulo (sábado);Vem com o Gigante: Léo Santana (sábado e domingo); O Bicho: Ricardo Chaves (sábado e domingo); Vumbora Day: Rafa e Pipo (domingo) e Village: Ivete Sangalo (domingo). O Camarote Skol Beats 2019 também promete: Na quinta-feira: Gusttavo Lima, Ralk e Álvares; sexta-feira: Dennis, Rafa e Pipo, Daniel Pessoa. Sábado: Xand Avião,Durval Lelys e João Faria. Domingo: Anitta, Make U Sweat e Felipe BZ. O Carnatal marca a volta de Claudia leitte depois da gravidez.



Tocartambor

A Oficina Percussiva Tocatambor é um projeto dos percussionistas Alexandre Lins e Daniela Penna, que oferece ao público adulto a oportunidade de aprender a tocar percussão, ao mesmo tempo em que desenvolve a musicalidade como ferramenta para crescimento pessoal. Nas aulas trabalha-se com a respiração, vivência do ritmo e do pulso no corpo e o ensino dos instrumentos propriamente ditos. As oficinas são uma possibilidade de aprendizado de música, associado a um trabalho terapêutico e lúdico.A partir de outubro, a Tocatambor está lançando o Bloco Percussivo Tocatambor. Os alunos farão aulas como preparação dos arranjos que serão tocados nas apresentações do bloco.

Elas no samba

Mariene de Castro e Maria Rita se encontram na Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 17 de novembro, às 18h, para comandar o evento Elas no Samba. Nesta apresentação exclusiva, o público confere os shows completos de cada uma das artistas. Maria Rita segue celebrando o ritmo.

Desde que lançou o álbum Samba Meu, em 2003, a cantora transita com imensa desenvoltura neste universo. A partir desta ligação afetiva, Maria Rita criou o Samba da Maria, projeto que vem percorrendo várias cidades do Brasil e do mundo, desde 2015. Já Mariene de Castro apresenta seu show Santo de Casa. O espetáculo abrange canções que vão do samba de roda do Recôncavo, de Roque Ferreira a Walmir Lima.

TUM-TUM-TUM*

Harém Luiz Caldas canta no Palco Cidade Elétrica na segunda-feira de Carnaval (24/02) no Camarote Harém , que terá outras atrações: Harmonia do Samba, Lincoln & Duas Medidas, Psirico, É O Tchan, Parangolé, Chiclete com Banana, Jau e Timbalada.

Baile O cantor e compositor Alexandre Pires relembra sucessos de sua carreira e de outros artistas no show Baile do Nêgo Véio, com 3 horas de duração, A apresentação acontece no dia 13 de outubro (domingo), às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Rock O projeto musical SOMTERÓPOLIS traz o cantor, compositor multi-instrumentista e escritor gaúcho Humberto Gessinger, a voz e a alma da banda Engenheiros do Havaii. O encontro será dia 6 de outubro, na Área Verde do Othon, a partir das 18h, com muitos sucessos no repertório.