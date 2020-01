Carnaval 2020: camarotes começam a ser montados no Circuito Barra-Ondina

A Avenida Oceânica começou a ganhar cara de Circuito Dodô (Barra-Ondina). Nesta segunda-feira (20), camarotes que abrigarão os foliões durante a festa já começaram a ser erguidos pelo trajeto.

Pelo menos 11 empresas de espaços privados já solicitaram autorização junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) para montagem das estruturas para o Carnaval 2020: Via Folia, Harém, Planeta Band, Salvador, Skol, Mirante de Ondina, Villa Mix, Pier 345, Camarote.com, Expresso 2222 e Nana.

Os camarotes devem estar concluídos até o dia 19 de fevereiro, véspera da data oficial de início da festa na capital baiana. Todos passarão por uma vistoria final, feita por técnicos da Sedur, para que o funcionamento seja liberado.

No ano passado, foram erguidos 22 camarotes tanto no Circuito Dodô quanto no Osmar (Campo Grande). Para o procedimento, é necessário que os reponsáveis compareçam à sede do órgão municipal, no Empresarial Thomé de Souza, na Avenida ACM, em um prazo de até dez dias antes da folia começar - a festa tem início oficial no dia 20 de fevereiro.

De acordo com a Sedur, não existe um limite de quantidade ou tamanho de camarotes nos circuitos da festa. Já outras estruturas como praticáveis operacionais, arquibancadas, estúdios de imprensa e similares, que costumam ser instaladas em áreas públicas, dependem de análise prévia da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Notificações

Até o momento, a Sedur emitiu oito notificações para orientar os responsáveis pelos camarotes. Todos devem obedecer às regras que garantem o ordenamento da cidade e segurança dos foliões.

As advertências podem acontecer em caso de início de montagem sem autorização, obras que estejam oferecendo risco ao entorno, montagem em desconformidade com a legislação e publicidade de camarote sem autorização.

Vale lembrar que, além de obter o alvará, os camarotes têm que seguir as normas de segurança para garantir a realização adequada do sistema de aterramento, equipamentos de proteção contra incêndio, rotas de fuga e itens como sinalizadores, balizadores e extintores.

Os espaços privados também devem obedecer a algumas regras, como não ocupar espaços públicos, cumprir horários de carga e descarga e cuidados para não danificar áreas públicas durante o processo de montagem.