Carnaval antecipado: Veja cinco motivos para curtir os esquentes da folia

Falta pouco para fevereiro chegar, mas já tem muito gente vivendo de folia antes mesmo da data oficial. Quem não aguenta esperar o dia 20 do mês que vem, já pode ser visto pela cidade de fantasia e distribuindo glíter por aí. E essa galera cheia de brilho se encontrou em mais uma edição do Bailinho de Quinta, que aconteceu na noite deste sábado (18), na Chácara Baluarte, no Santo Antônio.

Ao som de antigas marchinhas e frevos elétricos, a banda fez o esquente e garantiu a animação de frades, super-heróis, freirinhas, policiais e de tudo mais que a imaginação se deixar fantasiar. “Eu já posso passar o carnaval em casa, porque eu curti tudo aqui hoje. A prévia é mais gostosa”, garante o professor Adelson Miranda.

O ensaio do Bailinho de Quinta contou também com as participações especiais do Cortejo Afro e da cantora Baby do Brasil, com quem o grupo dividiu os vocais em A Menina Dança. “A gente está vivendo esse momento histórico aqui hoje”, definiu a vocalista do Bailinho, Juliana Leite.

Chega logo fevereiro

Mas o que é que o Bailinho tem? O CORREIO foi em busca de cinco (muito) bons motivos para curtir o Carnaval antecipadamente. A gente está aqui sem saber se é melhor a fantasia, ou as respostas. Veja a seguir:

Os turistas de Brasilia prometeram que voltam no Carnaval

(Foto: Priscila Natividade/ CORREIO)

Duas vezes em um verão só. Os turistas de Brasília, Raul Queiros, Marcelo França, Camilo Nascimento e Marcelo Lourenço juram que voltam para o Carnaval também. “No Bailinho a gente confraterniza com os amigos, se diverte, bebe, ver gente e namora”, afirmou Raul.

A maquiadora Luiza Gardênia escolheu uma fantasia toda trabalhada no luxo

(Foto: Priscila Natividade/ CORREIO)

Em homenagem a Audrey Hepburn, a maquiadora Luiza Gardênia voltou aos anos 60 e incorporou a bonequinha de luxo. “Aqui tem a energia do Carnaval. A coisa da fantasia também me anima, assim como ver as pessoas felizes e alegres, fora que a música é muito boa. O quinto motivo, para mim, é que nesses lugares a gente tem uma liberdade maior em ser o que nós somos. Eu como mulher lésbica me sinto mais livre”.

A enfermeira Tatiane Castro (de rosa) curtiu a festa com as amigas Moni Santana e Graça Pina

(Foto: Priscila Natividade/ CORREIO)

Quem também defendeu que a prévia tem o seu valor no coração do folião foi a enfermeira Tatiane Castro. “Aqui dá para ser feliz, se liberar, amar, sorrir, beber e por último, porém não menos importante – curtir muito”, listou.

Mais bailinho

E aqueles que vão seguir essa vibe pré-carnavalesca até fevereiro chegar, podem marcar no calendário: o Bailinho de Quinta volta a se apresentar no dia 8 de fevereiro, no Trapiche, lá no Comércio. Quer curtir os cliques da festa? Olha aí a galeria:



(Foto: Betto Jr./ CORREIO) (Foto: Betto Jr./ CORREIO) (Foto: Betto Jr./ CORREIO) (Foto: Betto Jr./ CORREIO)