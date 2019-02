Carnaval da Bahia em Salvador: Fuzuê traz grupos culturais do interior para a capital

Para dar o pontapé inicial na folia em grande estilo, diversos grupos culturais da Bahia trouxeram um pouquinho do Carnaval de cada região para Salvador. Grupos de Maragojipe, Saubara, Cairu, Cachoeira e de outros municípios desfilaram no Circuito Tapajós (Ondina-Barra) neste sábado (23), durante o Fuzuê. Neste sábado (23), 39 atrações deixaram a orla de Salvador, entre o Clube Espanhol e o Farol da Barra, ainda mais bonita, com muita música, cores, fantasias e serpentinas. E a festa só começou: domigo (24) é dia de Furdunço (confira a programação abaixo).

“O Fuzuê é um espaço que não se restringe apenas às manifestações da cidade, mas também traz o pessoal do Recôncavo e do interior da Bahia para se juntar em Salvador, fazendo um cortejo cultural com pequenos grupos que têm a oportunidade de se expressar durante essa época tão rica e cheia de turistas”, destacou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco.

Dentre as manifestações, marcaram presença as Caretas de Cairu, os Mascarados de Maragojipe, o Grupo Cultural Mandu e a Barquinha de Bom Jesus dos Pobres.

O primeiro dia de folia do Pré-Carnaval foi perfeito para quem quis curtir com a família, revivendo os tempos antigos e curtindo sem preocupação. No circuito, deu gente de todas as idades e tribos, mas que estava reunida com o mesmo propósito: a diversão.

E o Carnaval não começou com fanfarra, com grupo do interior e nem com música: o grupo Amigos de Bike abriu o Fuzuê, assim como fazem há quatro anos: de cima das bicicletas. “A gente busca passar que a bicicleta está integrada na mobilidade da cidade”, disse Lúcia Saraiva, 58, aposentada e representante do grupo.

Além daqueles que vão para a folia há anos, o Carnaval também contou com a alegria da primeira vez dos irmãos Nicolas e Wesley e da pequena Laura, que estrearam na folia bem decididos: foram eles que escolheram as fantasias - os meninos estavam de super homem e Laura de unicórnio. Com muito confete e alegria, eles ficaram deslumbrados com o desfile das fanfarras e grupos culturais. Assim como eles, o índio João Guilherme Oliveira, de 1 ano e 8 meses, estava tão animado em seu primeiro Carnaval que saiu andando no circuito encantado com as cores da festa.

Mas não foram só os mais novinhos que curtiram o Carnaval, não. A dona Joana Pereira estava pleníssima no alto de seus 77 anos desfilando e dançando muito do início do circuito até o final. “Eu gosto muito, minha filha. Sempre venho pra dançar!”, disse sem interromper a dança. A animação é uma marca registrada da festa que foi um produto “customizado” para ser da forma que é: divertido e para todas as idades.

“É um dia emblemático, mais intimista, tranquilo, dia de fanfarras, com fantasias e ornamentações. O sucesso é tanto que até grupos que não estão inscritos oficialmente acabam incorporando no meio do desfile”, comemorou o presidente da Empresa Salvador Turismo, Isaac Edington.

O Fuzuê também é importante para formar foliões do futuro. “Nós pensamos muito no folião do futuro, como o Carnaval será eternizado e esse processo perpassa por isso, as pessoas mais velhas trazendo os jovens, as crianças vindo, a curtição sem o medo de ir para a rua”, destacou Edington.

E é de um jeito mais calmo que o Carnaval de Salvador começa, mas promete esquentar muito mais nos próximos dias. “Ele começa nessa temperatura, amanhã (com o Furdunço) esquenta, terça tem o Pipoco e aí só paramos na quarta-feira de cinzas”, disse.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo Cláudio Tinoco, o chamado “pré-Carnaval”, na verdade já é o próprio Carnaval.

“Além do próprio pré-Carnaval da prefeitura, estão se espalhando para a cidade movimentos que começaram há anos ou estão iniciando agora e estão atraindo o público. Por isso mesmo que a gente tem que repensar o conceito do que é o Carnaval da Bahia, de Salvador”, ressaltou.

O prefeito destacou que a festa é feita tanto para soteropolitanos como para turistas que estejam na capital.