Carnaval de Salvador ganhará mais um circuito oficial a partir de 2021

O Carnaval de Salvador ganhará mais um circuito oficial em 2021. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (30), em publicação no Diário Oficial do Município. O novo percurso será no bairro da Liberdade, onde tradicionalmente já desfilam alguns blocos.

O circuito foi reconhecido e oficializado pelo Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares (Comcar) da Prefeitura Municipal de Salvador. O trajeto receberá o nome de Mãe Hilda de Jitolu, ialorixá e uma das responsáveis pela criação do bloco afro Ilê Aiyê, fundado no bairro.

Atualmente, o Carnaval de Salvador possui sete circuitos oficiais: Circuito Osmar (Campo Grande/Avenida); Circuito Dodô (Barra/Ondina), Circuito Batatinha (Pelourinho); Circuito Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina); Circuito Sérgio Bezerra (Barra); Circuito Contrafluxo (Rua Chile/Carlos Gomes); Circuito Orlando Tapajós (Clube Espanhol/Farol da Barra).

Para o presidente do Comcar, Jairo da Mata, a homenagem a Mãe Hilda acontece pelo importante papel da ialorixá no candomblé e no Carnaval de Salvador. De acordo com ele, a movimentação começou durante a gestão de João Henrique na prefeitura (2005-2012), mas só agora foi possível viabilizar o circuito.

Novo circuito recebe nome de Mãe Hilda (Foto: Marina Silva/CORREIO)

“O ex-prefeito João Henrique decretou como oficial o circuito Mãe Hilda. Faltava reconhecimento do Comcar e a materialização. Em 2017, isso foi solicitado pelos segmentos afoxé e afro, mas o colegiado não reconheceu naquele momento. Esse ano, as entidades representativas solicitaram novamente e foi aprovado por unanimidade”, afirmou Mata.

Presidente do bloco, Antônio Carlos dos Santos, o Vovô do Ilê, explica que a luta pela oficialização acontece desde 2011. Para ele, a homenagem a Mãe Hilda se deve ao respeito que ela possuía na região. “O evento na saída do Ilê foi iniciativa dela. Ela sempre foi muito respeitada pelos cantores e outras entidades da cidade de Salvador. Na Liberdade, ela era muito respeitada como ialorixá e ativadora cultural. Ela sempre incentivou várias manifestações culturais, ela participava disso tudo”, disse.

A decisão foi tomada em uma reunião do conselho no último dia 23 de setembro. Apesar do reconhecimento ter saído no diário desta segunda, o circuito só se torna oficial no Carnaval de 2021. Segundo o presidente da Comcar, o período é fundamental para a organização das estruturas necessárias para a oficialização do circuito.

“Demos um prazo para que a administração, junto com a Polícia Militar, pudessem estudar o impacto no orçamento para viabilizar o evento”, explicou Mata.

Vovô do Ilê espera que no Carnaval de 2020, quando o circuito ainda não fará parte dos trechos oficiais do evento, sejam estudados todos os adpectos necessários para que a Liberdade receba uma festa com a mesma grandeza.

“Foi muito bem vinda a decisão. Vamos correr atrás para que seja um percurso estruturado e, em 2021, possamos colher esses frutos. Desde 2011, os blocos cobravam que o circuito fosse homologado e reconhecido, e fosse finalmente declarado como circuito oficial”, disse.

Tradição

Mesmo sem a oficialização, os blocos já saem no bairro durante o carnaval. Para Vovô, o reconhecimento é importante para o fortalecimento da atividade cultural na região. “Sempre teve investimento, mas não como um circuito oficial, que sabemos que recebem um tratamento é diferente”, disse.

Já para o presidente da Comcar, a oficialização é uma forma de valorizar a região. “Agora, os órgãos vão reconhecer o desfile das entidades da Liberdade como desfile oficial. Com isso, o bairro ganha beleza, estruturação, a economia local sai ganhando e as entidades carnavalescas também, porque elas têm uma vinculação mais efetiva com a comunidade. Toda a cadeia produtiva vai ganhar mais força”, pontuou.

