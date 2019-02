Carnaval de Salvador terá ação de combate ao racismo nos circuitos 

O Caranval de Salvador terá novamente na edição de 2019 ações de enfrentamento ao racismo. A ação, intitulada “Carnaval sem Racismo” inclui campanha de sensibilização nos circuitos da folia e o trabalho de técnicos especializados, que realizam abordagem qualificada para o monitoramento das situações de violação de direito da população negra.

De acordo com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) os trabalhos serão abertos na quinta-feira (28), com a equipe do Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela, na sede do Procon (Rua Carlos Gomes, 746, Centro). O atendimento no posto fixo acontece todos os dias, das 14 às 22 horas.

No local haverá recepção de denúncias e orientação jurídica aos foliões, tudo de forma integrada a órgãos do Sistema de Justiça e secretarias estaduais.

Outro canal de denúncia é a Ouvidoria Geral do Estado (OGE), através do telefone 0800 284 0011, com equipe qualificada, em contato permanente com a coordenação do serviço.

Com os trabalhos, coordenados pela Sepromi, o Governo do Estado pretende sistematizar dados sobre a ocorrência dos crimes de discriminação racial e acompanhar a resolutividade dos casos.

Os carnavais de bairro e principais circuitos da festa contarão com a Unidade Móvel do Centro de Referência Nelson Mandela. No equipamento serão oferecidas informações, atendimento preventivo e acolhimento de denúncias de racismo. O serviço itinerante funcionará entre sexta (1º) e terça (05), também das 14 às 22 horas.



Serviço:

O quê: Carnaval sem Racismo - Ação de combate ao racismo no Carnaval 2019.

Quando: Entre quinta-feira (28/02) e terça-feira (05/03), das 14 às 22hs.

Onde: Posto Fixo (Sede do Procon - Rua Carlos Gomes, 746, centro de Salvador) e Unidade Móvel do Centro de Referência Nelson Mandela ]

Bairros/Circuitos a serem visitados pela Unidade Móvel:

Sexta-feira (01/03): Praça Municipal (Circuito Batatinha) - Em frente à Câmara Municipal;

Sábado (02/03): Liberdade/Curuzu - Em frente ao Posto de Saúde Mãe Hilda;

Domingo (03/03): Nordeste de Amaralina (Circuito Mestre Bimba);

Segunda-feira (04/03): Mudança do Garcia (Circuito Riachão) - Praça Alexandre Fernandes;

Terça-feira (05/03): Barra (Circuito Dodô) - Rua Miguel Burnier, em frente ao Banco do Brasil.

Telefones para denúncias/orientações durante a festa: 71 3117-7448 e 0800-284 0011 - Ouvidoria Geral do Estado (OGE).