Carnaval de Salvador terá pelo menos 169 atrações sem corda; confira lista

Quem curtiu o Carnaval de Salvador durante os últimos anos na pipoca e também prestigiar a festa em 2019 fora das cordas, tem um motivo para comemorar: são pelo menos 169 atrações gratuitas nos circuitos oficiais da folia. Em toda a festa, serão mil horas de música e 700 apresentações de entidades, blocos e trios independentes.

O número de 169 atrações representa apenas as bandas que a Prefeitura de Salvador levará para o Carnaval. O governo do estado ainda não divulgou sua programação. Entre os artistas que se apresentarão sem cordas estão a atração internacional Major Lazer (Diplo, Jilionaire E Walshy Fire), e cantores renomados da música baiana, como Daniela Mercury, Claudia Leitte, Saulo e Margareth Menezes.

CLIQUE AQUI E VEJA GUIA COMPLETO PARA O CARNAVAL 2019

Neste ano, a abertura oficial do Carnaval, com entrega das chaves da cidade para o Rei Momo, será realizada na quinta-feira (28), às 18h, no Campo Grande. No mesmo dia, já no Circuito Dodô (Barra-Ondina), o Furdunço abrirá a festa com show de BaianaSystem e outras 17 bandas e, logo após, trios independentes de Daniela Mercury, Cláudia Leitte, Saulo e mais atrações irão desfilar na Avenida Oceânica.

Veja lista de 53 atrações já divulgadas para a Pipoca do circuito Dodô e Osmar:

Pipoca Barra - Ondina:

Quinta:

Daniela Mercury

Claudia Leitte

Saulo

Pegadeira

Cheiro Híbrido (Cheiro De Amor+ Márcia Freire + Convidada Especial)

Banda Eva

Harmonia Do Samba

Lincoln & Duas Medidas

Sexta:

Parangolé

Magary Lord

Saulo

Psirico

Igor Kannário

Pipoca Do Cheiro

La Fúria

Sábado:

Major Lazer (Diplo, Jilionaire E Walshy Fire)

Katê

Amanda Santiago

Domingo:

Margareth Menezes

Lincoln & Duas Medidas

Márcia Freire

Segunda:

Chiclete

Jau

Terça:

Araketu

Gerônimo

Alinne Rosa

Adriano Rezende

Márcia Castro

Quabales

Pipoca Campo Grande:

Sábado:

Saulo

Domingo:

Léo Santana

Danniel Vieira

Mudei De Nome

Pegadeira

Carla Perez

Àttooxxá

Psirico

Denny Denan

Trio Mulher (Carla Cristina, Ana Mametto E Vânia Abreu)

Segunda:

Claudia Leitte

Márcia Castro

Alinne Rosa

Tatau

Tuca Fernandes

Igor Kannário

Carla Perez

La Fúria

Terça:

Mudei De Nome

Chiclete

Lincoln & Duas Medidas

Banda Pegadeira

La Fúria

Gerônimo