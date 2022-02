Carnaval diferente: o que representam as festas ‘indoor’ na folia de 2022 na Bahia?

A realização do Carnaval neste ano ainda não vai ser do jeito que os baianos e turistas tanto sonhavam: com trios nas ruas, mais de uma semana de festa na cidade e uma multidão ocupando as avenidas.

A pandemia impediu, mais uma vez, que a festa aconteça no seu formato tradicional, mas em 2022 já será possível curtir o clima carnavalesco com as festas ‘indoor’, em formato reduzido.

Essas festas ‘indoor’ remetem aos antigos bailes de Carnaval que aconteceram durante décadas em clubes sociais da capital, como o Bahiano de Tênis e Associação Atlética. Quais a semelhanças e diferenças entre os antigos bailes, camarotes e festas e ‘indoor’? Como essa configuração de celebrar folia escancara a realidade social do público durante os festejos?

Neste 38º episódio do O Que a Bahia Quer Saber, como Correio Folia, o programa discute qual o significado da retomada desse modelo de festa no Carnaval e qual o impacto cultural causado por essa mudança.

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

Para responder essas questões, o episódio recebe o historiador Rafael Dantas (@rafadantashistorart), o produtor e fundador do bloco Camaleão, Tinho Albuquerque, e o colunista do Correio, Osmar Marrom Martins.

Programa tem produção, narração e edição de Vinícius Harfush



O Correio Folia tem patrocínio da Goob e apoio da AJL, Jotagê Engenharia e Comdados.

