Carnaval em Belo Horizonte com Bell Marques e Durval Lélys

Bell Marques e Durval Lélys vão animar os mineiros (Foto: Divulgação)

O Bloquinho da Lagoa vai reunir, neste sábado, Bell Marques, Durval Lelys e os Baianeiros, a partir das 15 h, na Lagoa da Pampulha, dentro do Mineirão. Segundo os organizadores, será um verdadeiro Carnaval indoor, em pleno Verão, onde os artistas se apresentarão no Pranchão, palco móvel que lembra um trio elétrico, mais baixo, e fica bem próximo do público.

Bell Marques promete repetir na capital mineira o clima do Carnaval de Salvador através de músicas como Voa Voa, Diga Que Valeu, Não Vou Chorar, e muito mais. Durval Lelys também segue a mesma toada com seus hits, a exemplo Dança do Vampiro, Quebra Aê e Leva eu, entre outros. Enquanto os Baianeiros, formado pelo músico baiano Lelo Lobão (ex- Chiclete com Banana) e pelo mineiro Danniel Maestrim completam a festa que está mobilizando os foliões de Minas.

Documentário conta história do jornalista Jorge Bastos Moreno

Jornalista Jorge Bastos Moreno (Foto: Divulgação)

O jornalista Jorge Bastos Moreno, ex-jornal O Globo, será tema de uma série de quatro episódios que irá revelar a história desse brasileiro de Cuiabá, que morreu em 2017. Ele viu e viveu por dentro a redemocratização, a Constituinte, o governo Collor, a CPI de PC Farias, a CPI do orçamento, a crise econômica que desaguou no Plano Real, o governo FHC e a sucessão para os anos Lula, Dilma e Temer.

O doc tem direção de Letícia Muhana e Patricia Guimarães, produção da Gege, roteiro final de Cristina Aragão e textos de Mariliz Jorge, Jacqueline Cantore e Renée Castelo Branco. Serão utilizados material de arquivo (audiovisual e iconográfico) e depoimentos do jornalista no Memória Globo, além de entrevistas com Mariana Ximenes, Gilberto Gil, Andrea Sadi, Caetano Veloso, José Dirceu, Renata Lo Prete, Gerson Camarotti, FHC, Carolina Dieckmann, Flora Gil, Miguel Pinto Guimarães, José Sarney e Maria Ribeiro.

Tito Bahiense faz solo inspirado em Marina Lima

Tito Bahiense (Foto: João Lins - Divulgação)

Ex- backing vocal de Ivete Sangalo, com quem trabalhou quase 20 anos, o cantor e compositor Tito Bahiense aposta na carreira-solo. Para isso, criou o show intitulado Outros Olhos e Armadilhas, inspirado em canções de Marina Lima. São músicas conhecidas com novos arranjos e interpretações singulares. Um repertório afetivo, a partir dos sons e poesias da artista carioca, que será apresentado em curta temporada, no mês de março, sempre às sextas, 19h, no Teatro Molière, na Aliança Francesa.

O espetáculo inclui sucessos como Veneno, Grávida, Acontecimentos e Virgem, entre outros. Todas as canções foram rearranjadas pelo pianista Jelber Oliveira, parceiro de Tito na empreitada. O figurino foi criado especialmente pela cantora e artista visual Rebeca Matta, e a direção artística é de Andrezão Simões.

Pagode da Tia Gessy

Xande de Pilares vai lançar, no dia 21, o single Samba Bombom, em todos os aplicativos de música. A canção, uma composição dele com Serginho Meriti e Claudemir, foi gravada na segunda edição do Pagode da Tia Gessy, projeto audiovisual do artista que homenageia a responsável por um dos principais redutos do samba no Rio de Janeiro. O trabalho será lançado em fevereiro.





TUM-TUM-TUM*

1 Jussara Silveira & Luiz Brasil vão se apresentar dia 22 de janeiro, a partir das 20h, na Casa Rosa, novo espaço cultural e musical do Rio Vermelho, que está com uma programação de primeira. O Verão na Casa Rosa vai acontecer de janeiro a março, com uma série de shows no Pátio Viração, espaço aberto e colado com o mar.

2 Revoada é o nome da festa que vai reunir o grupo Parangolé, do cantor e compositor Tony Salles, Rogerinho, Robyssão, O Kannalha e 7Kassio. O evento acontece no dia 6 de fevereiro, a partir das 15h, no Wet, na Paralela. É o encontro da suingueira do pagodão e do funk.

3 O Projeto Papos Biográficos, do jornalista baiano Carlos Leal, recebe hoje, às 21h, a cantora, compositora, atriz, decoradora e apresentadora Sula Miranda. Para quem não sabe, ela é irmã de Gretchen. A eterna rainha dos caminhoneiros vai falar um pouco sobre sua carreira, o trabalho na linha gospel, a recente participação como atriz na novela Gêneses e os projetos para 2022. O Papos Biográficos acontece no Instagram

@oficialcarlosleal.