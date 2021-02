Carnaval em casa: Telefunksoul lança seleção de músicas dançantes no CORREIO

Quem falou que não ia ter 'sextou' de Carnaval? Vai sim! A trilha sonora do Carnaval está garantida a partir desta sexta-feira (12), data em que o CORREIO lança três Mixtapes do DJ Telefunksoul como parte do projeto Correio Folia em Casa. Você poderá ouvir e dançar ao som do pagode, afoxé, samba-reggae, axé e afropop compõem a seleção de músicas dividas em três playlists dançantes: ‘Campeãs do Carnaval Baiano (1994-2020)’, ‘Carnaval na Pixxxxta!’ e ‘Afroxé Influences-Samples’.

Disponíveis no Soundcloud, com acesso pelo QR Code impresso no jornal desta sexta e pelo site do CORREIO, as mixtapes trazem novidades e resgatam sucessos de outros carnavais.

O Correio Folia em Casa segue até a Quarta-feira de Cinzas com uma série de ações como reportagens especiais, programas ao vivo e podcasts para ajudar o leitor a viver essa festa sem sair de casa.

O Correio Folia é uma realização do jornal Correio com o apoio da Bohemia Puro Malte e da Drogaria São Paulo. A transmissão é da ITS Brasil e E_Studio.