Carnaval em Portugal, com Armandinho e Carla Visi 

Armandinho Macêdo e Carla Visi (Foto montagem: Eduardo Bastos da equipe do Correio)

O produtor cultural baiano João Falcão Neto, que está morando em Portugal, onde foi fazer um curso durante dois anos, começa a agitar na área musical. Ele confirmou a realização do Carnaval em Cascais, no dia 30 de julho, com Armandinho Macêdo e Carla Visi. A produção é assinada por ele e Fernando Jaçanã, com Paulo Bertão e Susana Roxo, do Casino de Estoril. Em conversa com a coluna, João Falcão Neto revelou que, esse ano, o evento será realizado no Casino de Estoril, na sala Preto e Prata, mas a ideia é que para o segundo ano, em 2023, além do evento no Casino, tenhamos também o Trio Elétrico nas ruas de Cascais. Para isso, já está conversando com futuros patrocinadores para viabilizar o evento. João Neto tem longa experiência em trabalho com Armandinho e com o grupo A Cor do Som.

Denny Denan, Carlinhos Brown e Buja Ferreira (Divulgação)

Vem aí o documentário A Timbalada Revitaliza

A história da Timbalada, um dos grupos mais importantes da cena axé, criada há 30 anos pelo cacique Carlinhos Brown, vai ganhar um documentário: A Timbalada Revitaliza. A produção está sendo tocada pela Macaco Gordo, de Chico Kertész, e pela Candyall Entertainment. A ideia, segundo informou Chico à coluna, é mostrar a história dessa verdadeira fábrica de talentos musicais, que revelou e continua revelando grandes artistas, como Ninha, Xexéu, Patricia, Alexandre Guedes, Augusto Conceição, Amanda Santiago, Denny Denan e, mais recentemente, o trio Buja Ferreira, Paula Sanffer e Rafa Chagas.





Tonho Matéria (Divulgação)

Samba Reggae e Capoeira

O mestre de capoeira, cantor e compositor Tonho Matéria se apresenta com o projeto Festival de Samba Reggae neste sábado (12), dentro da programação do Festival de Capoeira Ancestralidade e Resistência. Será a partir das 20h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. Tonho é um dos nomes mais importantes na cena axé e no movimento negro em Salvador. Só para lembrar, o Festival de Capoeira acontece de hoje a domingo no Centro Histórico, em locais como a Casa do Benim, Sede do Afoxé Filhos de Gandhy, Forte da Capoeira, Casa dos 7 Candeeiros, Praça Tereza Batista e na Praça da Sé.

Lavagem do Rio Vermelho

Como não teve festa dia 2 de fevereiro, os irmãos Ricardo e Rafael Cal, da Oquei Entretenimento, vão realizar a Lavagem do Rio Vermelho, no dia 26 de março, das 14 às 20h, no Novo Hotel, localizado no bairro. As atrações musicais ficarão por conta do cantor e compositor Escandurras e do grupo Filhos de Jorge.









Tumtumtum

1 - Interrompido devido à pandemia, finalmente o cantor e compositor Tito Bahiense lança sua carreira solo. É o show Outros Olhos e Armadilhas, inspirado em canções de Marina Lima. São músicas conhecidas com novos arranjos e interpretações singulares. Ele se apresenta em curta temporada, de 11 de março a 1 de abril, sempre às sextas, às 19h30, no Teatro Molière, na Ladeira da Barra.

2 – O grupo baiano Colibri estreia o single Otherside. A faixa também chega em formato de trilha sonora para o filme homônimo, dirigido por Lucas Bellaguarda, que vai ao ar amanhã. Otherside traz uma linguagem musical entre a new-wave e dream pop, explorando elementos que vão desde a psicodelia extravagante dos anos 70 até o romantismo de balada dos anos 80.

3 - Considerado um dos maiores hitmakers do Brasil, o baiano Tierry vai gravar novo DVD no dia 31 de março, no Espaço das Américas, em São Paulo. Ele está fazendo promoção em seu Instagram, sorteando ingressos para os fãs. Os convidados ainda não foram divulgados, mas especula-se muito a presença de Luan Santana. Hoje ninguém recusa um convite de Tierry.