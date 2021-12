Carnaval no Centro de Convenções custa a partir de R$ 550; veja atrações

O Salvador Folia, que será realizado no Centro de Convenções, abriu a venda de ingressos nesta quarta-feira (22). Para curtir os quatro dias de festa, o folião pagará R$ 1,6 mil. Cada dia de evento custa R$ 550.

QUINTA 24.02.22 - IVETE SANGALO + LUDMILLA + PSIRICO

SEXTA 25.02.22 - CLAUDIA LEITTE + BANDA EVA + LUISA SONZA

SABADO 26.02.22 - IVETE SANGALO + ALINNE ROSA + GLORIA GROOVE

DOMINGO 27.02.22 - CLAUDIA LEITTE + SOLANGE ALMEIDA + MARGARETH MENEZES

O Salvador Folia é realizado pelo Grupo San Sebastian, em parceria com a IESSI.

Festa para 5 mil

Novo decreto estadual publicado nesta terça-feira (21) mantém como limite máximo de público para eventos no estado em 5 mil pessoas. A medida ficará valendo pelo menos até 4 de janeiro do ano que vem - ou seja, deverá ser seguida durante as festas de Réveillon.

No site do evento, os organizadores informam que acompanham o plano de vacinação para garantir segurança dos foliões.

"O Salvador Folia está atento a evolução do Plano Nacional de Vacinação no Brasil e reforça o compromisso com os órgãos de saúde competentes para assegurar o bem-estar e a segurança de todos os participantes do evento, prezando pela conformidade com todos os protocolos exigidos para período de realização da festa", diz.