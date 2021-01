Carnaval no Rio de Janeiro em julho desse ano é 'impossível', diz Paes

O prefeito Eduardo Paes (DEM) descartou a possibilidade da realização do Carnaval em julho no Rio de Janeiro. Ele afirmou "ser impossível" preparar a cidade para a festa, em meio à vacinação contra covid-19.

Pelo calendário, o Carnaval deveria acontecer na primeira quinzena de fevereiro (a Quarta de Cinzas seria no dia 17 de fevereiro), mas com a pandemia os desfiles na Sapucaí e os blocos de ruas já haviam sido adiados para julho. Agora, o prefeito diz que não é possível manter a data.

"Nunca escondi minha paixão pelo Carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qualquer sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho", escreveu Paes em uma rede social.

Ele acrescentou: "Essa celebração exige uma grande preparação por parte dos órgãos públicos e das agremiações e instituições ligadas ao samba. Algo impossível de se fazer nesse momento. Dessa forma, gostaria de informar que não teremos carnaval no meio do ano em 2021".

Paes estimou que o Carnaval deve voltar a acontecer normalmente em 2022. "Certamente em 2022 poderemos(todos devidamente vacinados) celebrar a vida e nossa cultura com toda a intensidade que merecemos".

Salvador

Na capital baiana, o Carnaval está suspenso e é possível que também não aconteça este ano. O anúncio foi em novembro do ano passado, pelo então prefeito ACM Neto. "Trabalhei no limite do prazo para tomada dessa decisão", afirmou Neto. "E ele pode acontecer em outro momento? Tudo vai depender da vacina", afirmou o prefeito. Ele disse que a possibilidade do Carnaval ocorrer em 2021 estava condicionada à existência de uma vacina acessível a todos. "Não há data nesse momento prevista. Não há prazo previsto".