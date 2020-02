Carnaval pelo mar: cruzeiros trazem cerca de 17 mil turistas para a folia de Salvador 

Salvador receberá 854 mil turistas em Salvador em 2020 para o Carnaval dos Carnavais. Desde a última sexta-feira (14) até a próxima terça-feira (25), seis navios atracam na capital baiana, com uma média de 16.746 passageiros. Os próximos desembarques no Terminal Marítimo do Comércio serão o do navio Europa 2, trazendo 516 pessoas, e do MSC Seaview, com 5.210 passageiros. O Europa 2 chega às 8h de sábado (22) e o MSC Seaview às 20h de segunda-feira (24). Na terça (25), último dia da folia, a embarcação Island Princess aporta na capital com mais 1.974 pessoas.

“Esse é um recorde no número de visitantes através dos cruzeiros. Isso demonstra que esse é um meio importante de visitação à cidade e de chegada de turistas. Além disso, a gente sabe que muitos turistas que estão hospedados no próprio navio virão para consumir o conteúdo da festa, seja comprando para se divertir no bloco, camarote ou pela proximidade com o Centro Histórico e com o Circuito Osmar (Centro)”, afirma o titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Cláudio Tinoco.

Para receber esses turistas, a Secult conta com um posto móvel de informações no Terminal Náutico de Salvador, no bairro do Comércio, e outro no Elevador Lacerda (este com atendimento das 8h às 17h). Durante a recepção, profissionais do órgão estão distribuindo o guia com a programação do Carnaval e o mapa da cidade. Os turistas ainda tiram dúvidas com a equipe e recebem dicas de fontes alternativas de entretenimento e cultura na capital baiana.

A expectativa, segundo Tinoco, é que os passageiros possam viver a experiência do Carnaval, sendo fidelizados e impactados para que retornem em outros momentos e usufruam da cidade em todos os aspectos. “Esperamos que eles possam levar da cidade essa boa experiência, fazendo com que o Carnaval seja esse grande palco de exposição e projeção da cidade”, diz.

Em todo o Verão, a previsão é que 137.346 turistas cheguem à cidade por meio dos cruzeiros. As visitas no período carnavalesco somam-se à alta taxa de ocupação dos hotéis (de 95% a 100%) prevista por entidades ligadas ao trade baiano para a folia.

