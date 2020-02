Carnaval só acaba hoje: arrastão vai do Farol da Barra até Ondina

O Carnaval de Salvador só termina de verdade com o Arrastão no Circuito Barra Ondina. E desta vez não será diferente: Léo Santana e Danniel Vieira estarão no Farol da Barra hoje a partir das 9h, para dar início à despedida da festa deste ano.

“O Arrastão vai ter, sim. Por conta própria minha e de Léo Santana. Pagamos todas as taxas à prefeitura. Não pode deixar de ter arrastão, porque nós, que trabalhamos, precisamos nos divertir”, explicou Daniel Vieira.



O músico ainda está pensando em qual fantasia vai usar: “Este ano, estamos em conflito sobre quem vamos homenagear: Guarda Municipal ou agente da Transalvador. Ambos merecem. São pessoas que, assim como nós todos estão trabalhando no Carnaval, que dão duro. Não é fácil o trabalho nesta cidade. A Transalvador está fazendo um trabalho muito bem feito. Muita gente fica chateada, mas toda norma exige rigor”, afirmou.

Danniel já organizou a agenda para ter dias de descanso após o Carnaval. “No Carnaval, me divirto vendo as pessoas se divertirem. Minha missão é levar a alegria para as pessoas. Depois do Carnaval, vou passar 10 dias de férias, ir para a praia, dar atenção à família. Depois, vamos gravar o clipe da música Ostentação, que lancei no dia 6 de dezembro”, contou.

O prefeito ACM Neto confirmou que a prefeitura não investiu no Arrastão: “Os dois artistas cumpriram as regras estabelecidas de não ter dinheiro público. Ambos estão bancando o Arrastão da Barra a Ondina e nós vamos agir em todo instante para que esse seja um dia de pleno êxito para o Carnaval de Salvador”, disse ACM Neto, em entrevista coletiva após a reunião de balanço do sexto e último dia de folia, na Sala de Imprensa Oficial José Raimundo.