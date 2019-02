Carnaval terá ônibus gratuito da Lapa até a Barra; veja como usar

Durante o período do Carnaval, baianos e turistas terão uma linha gratuita de ônibus que circulará entre a Lapa e o Calabar (na Avenida Centenário).

Ao todo, são 72 veículos destinados ao percurso, que sairá do subsolo da Estação da Lapa até o Calabar. Basta esperar na estação ou no ponto de ônibus e embarcar no transporte.

A linha rodará durante 24h, com início às 5h do dia 28 (quinta-feira de Carnaval) até as 12h da quarta-feira de cinzas, no dia 6 de março.

O ônibus nomeado "Transfer" deverá ser o único a se deslocar na Avenida Centenário durante a festa.

CLIQUE AQUI E VEJA GUIA COMPLETO PARA O CARNAVAL 2019

Veja tudo sobre transporte no Carnaval:

Vai de ônibus?

Transporte urbano - O esquema de transporte por ônibus urbanos contará com as 400 linhas já existentes, além de outras 80 criadas para a festa. A operação será 24 horas durante todos os dias do Carnaval. Serão 2,4 mil coletivos divididos em três faixas de horários: das 5h às 13h, a frota das linhas atuará com 50% dos coletivos; das 13h01 às 21h, serão 60%; das 21h às 5h do dia seguinte, 70% da frota vão atender os foliões. Além dos pontos de ônibus convencionais, outros cinco especiais foram criados no circuito (veja no mapa abaixo).

Linhas especiais - A partir do dia 28 de fevereiro, para facilitar a volta para casa, 23 linhas vão funcionar com sentido à Estação da Lapa, entre 0h e 4h - horário em que o metrô interrompe as atividades (veja ao lado a lista das 23 linhas). Desde o dia 27 vai funcionar a linha especial E107 (Lapa/Barra), com mais 18 linhas, ligando os bairros à Estação da Lapa, das 23h30 às 4h do dia seguinte. Para quem prefere ir até o final do circuito Dodô, há a linha Ondina-Costa Azul (E-106), que sairá da Praça do Sol para Ondina, todos os dias, das 14h às 5h, com tarifa normal.

- Confira as 23 linhas especiais, que vão operar de 0h a 4h, entre 28/2 e 6/3:

E124 - Lapa-Valéria

E131 - Bom Juá-Lapa

E133 - Lapa-Marechal Rondon

1107-01 - Terminal Acesso Norte-Tancredo Neves

1123-01 - Terminal Acesso Norte-Saboeiro/Estação Imbuí

1146-01 - Terminal Acesso Norte-Arenoso

1133-01 - Estação Acesso Norte-Pernambués

1333-01 - Estação Pirajá-Fazenda Grande 1/2 Circular

1366-01 - Estação Pirajá-Castelo Branco

1374-01 - Terminal Pituaçu-Vale dos Lagos

1405-01 - Cajazeiras 8-Estação Pirajá

1407-01 - Cajazeiras 10-Estação Pirajá

1368-02 - São Marcos-Lapa

1412-01 - Cajazeiras 11-Estação Pirajá

1424-01 - Estação Pirajá-Fazenda Grande 4/3/2 via Castelo Branco

E119 - Lapa-Canabrava/Nova Cidade

E109 - Mussurunga 1-Lapa

E110 - Mussurunga 2-Lapa

E123 - Alto do Coqueirinho-Lapa

E127 - Luís Anselmo-Lapa

E134 - Cosme de Farias-Lapa

E128 - Praia do Flamengo-Lapa

E132 - Engenho Velho de Brotas-Lapa

Transporte complementar - Os micro-ônibus do Subsistema de Transporte Coletivo Complementar (Stec) estarão disponíveis no Carnaval para atender os foliões todos os dias, entre 4h e 0h. Serão cerca de 260 veículos distribuídos em 55 linhas. Os coletivos fazem os trechos do Vale do Canela, Avenida Anita Garibaldi e Praça Cayru, com roteiros para Paripe, Ceasa, São Cristóvão, Periperi, Cajazeiras, Itapuã e Brasilgás. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai colocar à disposição ônibus da frota reguladora nas principais estações de transbordo.

Expresso Carnaval - É um serviço de transporte com 50 ônibus que saem do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping a cada 20 minutos, sem paradas no percurso (veja lista das linhas ao lado). As viagens acontecem entre 13h e 6h. A tarifa é R$ 25 (ida e volta) por pessoa e com estacionamento incluso, para quem preferir deixar o carro nos centros de compras. No entanto, o Expresso Carnaval pode ser utilizado por qualquer pessoa e não apenas pelos que deixam os veículos nos shoppings. Para quem optar pelo serviço, serão disponibilizadas 10 mil vagas de estacionamento remoto.

- Confira as linhas do Expresso Carnaval

Salvador Shopping-Ondina: Parada no Isba

Salvador Shopping-Barra (via Barris): Paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Avenida Centenário (atrás do Vitória Center)

Salvador Norte Shopping-Barra: Paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Avenida Centenário (atrás do Vitória Center)

Salvador Norte Shopping-Garibaldi: Parada na Avenida Anita Garibaldi, em frente ao Instituto de Geociências (Ufba)

Shopping Paralela-Barra: Paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Avenida Centenário (atrás do Vitória Center)

Linhas para o Pelourinho - De quinta-feira (28 de fevereiro) até a terça-feira de Carnaval (5 de março), as linhas de ônibus executivos vão operar para atender o folião que vai curtir o Circuito Batatinha, no Centro Histórico. A linha Aeroporto-Praça da Sé vai passar pelo aeroporto, São Cristóvão, Av. Dorival Caymmi, Piatã, Patamares, Aeroclube, Pituba, Amaralina, Largo da Mariquita, Rua Euricles de Mattos, Avenida Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Vale do Canela, Avenida Contorno e Praça Cayru. Já na linha Imbuí, quando o ônibus chegar na Praça da Sé, vai seguir pela orla, Cardeal da Silva, Garibaldi, Vasco da Gama, Dique do Tororó, Vale do Canela, Avenida Contorno, com chegada na Praça Cayru.

Táxis - Toda a frota de táxi de Salvador - 7,2 mil veículos - vai circular com autorização para utilizar a bandeira 2, entre 18h de 28/2 até 12h da Quarta-Feira de Cinzas (6/3). No circuito Barra-Ondina, os taxistas devem obedecer às faixas exclusivas para embarque e desembarque de passageiros, separadas por gradis. Um dos corredores exclusivos ficará na Avenida Oceânica. O outro estará na Avenida Centenário. No site da Semob há uma tabela de referência de preços de corrida.

O presidente da Associação Metropolitana dos Taxistas (AMT), Valdeilson Miguel, contou ao CORREIO que a adoção da bandeira 2 é opcional, mas acredita que todos os taxistas vão escolher utilizar. “A categoria vem enfrentando uma crise e uma baixa arrecadação. Então, é provável que o Carnaval seja uma boa oportunidade para faturar mais”, disse.

Ainda de acordo com ele, é muito importante que os foliões tomem cuidado na hora de utilizar qualquer meio de transporte. “Seja táxi, carro de aplicativo ou mototáxi, é importante pensar na segurança e não pegar qualquer um. O taxista, por exemplo, é obrigado a circular com o crachá à mostra no veículo. A mesma coisa acontece com os mototaxistas credenciados”, explicou.

Mototáxis - Serão 1.185 mil mototaxistas credenciados e autorizados a trabalhar na festa. São seis pontos de embarque e desembarque criados para os mototaxistas, com funcionamento 24 horas, nasno entorno dos circuitos.

Para o presidente da Associação dos Mototaxistas Profissionais do Estado da Bahia, Adailton Couto, a expectativa para o Carnaval 2019 é a melhor possível, superando, inclusive, o ano passado.

“A Prefeitura está conscientizando a população para que utilize os mototaxistas credenciados, principalmente com a campanha ‘Vá de mototaxi’. Isso dá mais credibilidade à categoria e maior segurança, também, ao público. A gente ganhou pontos especiais espalhados pela cidade, junto dos ônibus e dos táxis, esomente os mototaxistas credenciados vão poder acessar os circuitos”, afirmou Adailton.

Estacionamento - De acordo com a Transalvador, quem preferir ir à festa utilizando veículo particular vai poder usar uma das 2.890 vagas de Zona Azul nas proximidades dos circuitos. Serão três estacionamentos fechados no Centro Histórico, além de outros pontos de parada autorizada desde a Avenida Garibaldi até a Rua Professor Sabino Silva, já na chegada de Ondina. Os motoristas que querem curtir a festa no Campo Grande vão poder deixar os carros no Comércio, na Avenida Estados Unidos, Avenida da França, Rua Portugal, Rua Conceição da Praia, Mouraria, Ladeira da Fonte e Rua Professor Aristides Novis.

Metrô - Vai operar com esquema especial no Carnaval. De 1º a 6 de março, o metrô vai antecipar a abertura da operação, passando a funcionar das 4h à 0h para embarque na Estação Lapa. Até 4h50, as demais estações funcionam para desembarque. Serão 35 trens. A segurança será reforçada. Das estações Lapa e Campo da Pólvora é possível seguir a pé para os circuitos Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Centro Histórico) ou integrar com ônibus, táxi ou transporte por aplicativo para chegar à orla.

Este é o primeiro Carnaval com funcionamento pleno do sistema e da Estação Aeroporto de Metrô. Os terminais de ônibus integrados - Pirajá, Retiro, Acesso Norte, Rodoviária e Mussurunga - também irão antecipar o início das atividades para as 4h. Quem quiser integrar o metrô com o carro particular pode utilizar o estacionamento privado, no Terminal de Ônibus Pituaçu - 370 vagas. O estacionamento vai funcionar 24 horas e o acesso pode ser adquirida antes.

Segundo o secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Mota, foram feitas modificações no transporte durante o Carnaval: “Isso acontece em decorrência do funcionamento pleno do metrô, muito em razão das áreas que ficam nas proximidades das estações”.

Acesso restrito

Durante os dias de festa, a Transalvador vai montar cinco Zonas de Restrição de passagem de veículos nas proximidades dos circuitos. Elas serão identificadas por uma cor de adesivo – roxa, vermelha, amarela, marrom e verde (veja aqui as áreas delimitadas). Os moradores das áreas restritas devem ficar atentos, porque o acesso somente será permitido por uma via específica pré-definida e, desde que o veículo apresente credenciais de identificação, distribuídas até o dia 15 de fevereiro.

Empresas de transporte ou motoristas autônomos que atuarem em atividades de transporte e abastecimento durante o Carnaval devem solicitar ao órgão a credencial de Trânsito Livre até o dia 25 de fevereiro. Para a entrega da credencial será exigida a documentação do veículo e, caso seja detectada qualquer irregularidade nas informações apresentadas, a solicitação será negada. A utilização indevida em outro veículo também leva ao confisco do documento, além das penas previstas em lei.

Informações, reclamações e sugestões podem ser enviadas através do WhatsApp (71) 99977-5135 para a Semob. O aplicativo “Cittamobi” será atualizado com as linhas de ônibus que operam no Carnaval. O Fala Salvador funciona pelo telefone 156. Para queixas de ônibus, o telefone da Integra é o (71) 4020-1550. Desde 11/2 já funcionam três postos de informações: na Transalvador (Barris), no Salvador Shopping e Shopping Barra.

A Semob vai contar com cinco bases operacionais, com 530 prepostos e 40 viaturas, além do Centro de Controle Operacional (CCO) na retaguarda.

* Com supervisão da subeditora Fernanda Varela