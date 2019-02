Carnaval terá programação especial em 9 bairros e três ilhas; confira

Assim como nos anos anteriores, o Carnaval de Salvador não ficará centralizado apenas nos três principais circuitos da folia. Além dos trechos oficiais, nove bairros e três ilhas de Salvador receberão mais de 200 atrações durante a festa.

Cajazeiras, Periperi, Itapuã, Liberdade, Boca do Rio, Piatã (Palco do Rock), Pelourinho (Palco Multicultural), Plataforma e Pau da Lima também participarão do Carnaval com shows de artistas. A Ilha de Maré, a Ilha dos Frades e Bom Jesus dos Passos também entrarão no circuito da folia.

A programação completa do Carnaval dos Bairros ainda não saiu, mas já foram confirmadas a participação de 14 atrações. São elas: Carla Cristina, Psirico, La Furia, Gerônimo, Márcia Castro, Jorge Zarati, Sarajane, Márcia Short, Will Carvalho, Diego Moraes, Ana Mametto, Elaine Fernandes, Gabriel Levi e Lincoln & Duas Medidas.

O Palco do Rock, em Piatã, ocorrerá de sábado a terça de Carnaval (2 a 5 de março), das 18h às 3h.

Já o Palco Multicultural, no Pelourinho (Cruz Caída), terá samba, reggae, hip hop, rap, dentre outros ritmos da quinta-feira ao sábado de Carnaval (28 a 2 de março).