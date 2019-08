Carneiro diz que Edcarlos será dispensado e 'explica' afastamento

Cobrado por causa das poucas opções para a zaga no elenco do Vitória, o presidente Paulo Carneiro explicou as razões para o afastamento de Edcarlos e reiterou que o atleta não será reintegrado sob nenhuma hipótese à equipe principal.

"Ele está afastado porque eu afastei ele. Foi uma decisão técnica, não cabe dar explicação em relação a uma decisão técnica", disse o presidente. "Conversei com Edcarlos, que é uma ótima pessoa, e ele vai ser desligado do clube definitivamente", completou.

Contratado em janeiro, ainda com Ricardo David na presidência, o zagueiro disputou 14 partidas, todas como titular. Chamou a atenção pelo número de gols marcados de cabeça, quatro ao total.

Edcarlos, de 34 anos, acabou afastado após a derrota por 3x1, de virada, para o Botafogo-SP, fora de casa, pela 1ª rodada da Série B. Ele cometeu uma falha no terceiro gol do time de Ribeirão Preto, ao marcar contra. Aquela foi a primeira partida sob presidência de Paulo Carneiro.

Sobre o fato do zagueiro marcar muitos gols, Carneiro foi enfático: "Ele não joga de centroavante. Para isso trouxe Jordy (Caicedo). Quando contratar ele como atacante quero que ele faça gols. Mas para mim zagueiro é zagueiro. Se ele faz gol não é problema meu".

O assunto Edcarlos voltou à tona entre a torcida por causa dos desfalques que o Vitória tem na zaga atualmente. Zé Ivaldo e Everton Sena, que formavam a dupla titular da equipe, estão lesionados e ainda sem previsão de retorno.

Estão à disposição do agora técnico Carlos Amadeu os zagueiros Ramon, Bruno Bispo - ambos formados na base rubro-negra - e Dedé, contratado por Paulo Carneiro em maio, mas que ainda não entrou em campo.