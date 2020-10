Carol Barreto fala sobre moda e ativismo no Conexões Negras desta sexta (9)

Ela é das artes, das letras, dos traços, das passarelas, da revolução. A convidada desta sexta-feira (09) do programa Conexões Negras será Carol Barreto (@carolbarretocob) ao vivo às 18h no Instagram @correio24horas. Designer de Moda Autoral (@modativismo ), Carol também é Professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo - UFBA. O tema do programa, apresentado por Midiã Noelle (@midinoelle), será Moda e Ativismo: encontros entre identidade, memória e representação.

Carol também já participou do Afro Fashion Day, evento realizado pelo CORREIO há seis anos que em 2020 acontecerá de forma virtual.





A #seletivaAFD 2020 invadiu o TikTok, nesses últimos dias, e a galera mostrou todo o seu talento desfilando na passarela virtual do Afro Fashion Day 2020.

A pré-seleção das melhores performances será feita pela equipe do jornal Correio, que realiza o Afro Fashion Day, e os escolhidos participarão da votação popular. O público vai escolher quem segue para a etapa final do evento, lá no perfil do Correio, no TikTok.

De 12 a 14/10, você curte o seu vídeo preferido, compartilha com os amigos e e junta a torcida para levá-lo à etapa final!

