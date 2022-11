Carol Dieckmann lembra escândalo com vazamento de nudes: 'Continuo mandando'

Carolina Dieckmann, 44 anos, relembrou a investigação policial após o vazamento de fotos íntimas suas que causou enorme repercussão no Brasil em 2012. A atriz, que está prestes a voltar às telenovelas em "Vai na Fé", 19h, passou a dar nome à lei de crimes e delitos na internet.

"Só me lembrei do horror que tenho de tudo isso, e que estava em guerra com a minha civilidade", disse em entrevista ao jornal O Globo. "Na época, eu falando que aqueles caras tinham roubado minhas fotos e, ao mesmo tempo, ficando com pena deles. Eu já tinha perdoado. Mas precisava continuar a brigar porque era o certo a se fazer.

O vazamento das imagens da atriz foi um dos primeiros casos de vazamento de nudes. Carolina teve imagens íntimas divulgadas em redes sociais após ter um banco de imagens privado invadido por hackers. Os suspeitos foram identificados e presos.

A repercussão do caso foi tão grande que foi aprovado o projeto de lei que recebeu o apelido em homenagem a Dieckmann. "Tive que explicar tudo. Tive que explicar tudo, coisas que hoje eu não precisaria, como a razão de ter mandado as fotos ao meu marido, porque tinha feito aquilo", responde.

Ao ser perguntada se acredita que as coisas teriam sido diferentes caso o vazamento das imagens acontecesse hoje em dia, Carolina diz:

"Sempre me senti um pouco vítima disso tudo. Mas continuo mandando nudes para ele. Se as fotos vazarem de novo, o que fazer? Foda-se."