Carol Dieckmann posta fotos aos 13 e 40 e impressiona fãs: 'Não envelheceu'

A atriz Carolina Dieckmann resolveu postar em seu Instagram uma brincadeira mostrando duas fotos, uma com 13 anos e a outra com 40. Entretanto a semelhança dos retratos, apesar no espaço temporal entre eles, chamou a atenção dos fãs.

"Aos 13 e aos 40. Que maravilha o tempo", postou a atriz, ao compartilhar a imagem que deixou todos abismados.

Fãs, em seguida, elogiaram. "Que tempo? No seu caso, ele parou lá bem atrás. Com certeza erram sua data de nascimento. Qual é o segredo?", questionou uma fã. "Dorme no formol, só pode", escreveu outra. "Do mesmo jeito e ainda conseguiu ficar mais bela", postou mais uma.

Alguns famosos também fizeram questão de dar "biscoito" para a beldade. "Acresceu à beleza o benefício da maturidade", definiu Padre Fábio de Mello. Já Angélica disse que a amiga "só melhora".

Mas a melhor explicação foi feita pela youtuber Julia Faria. "Passou nem 10 minutos de uma foto pra outra, vem não", afirmou.

Houve gente, ainda, que elogiou a performance musical da atriz no Caldeirão do Huck de sábado (1), criticada por muita gente na internet. "Chocada! O que tem de beleza tem de voz maravilhosa!", comentou uma telespectadora.