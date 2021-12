Carol Hertel e Alexandre Finco vencem os 10km da Maratona Aquática em Inema

As águas da praia de Inema, em Salvador, foram palco neste fim de semana de duas competições: o Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas e a Copa Brasil. Ao todo, foram realizadas quatro provas, com distâncias de 2,5km, 5km e 10km.

Alexandre Finco foi o mais rápido das disputas de 5km e 10km do Brasileiro. Na prova mais longa, ele terminou com o tempo de 1h57m32, seguido por Victor Colonese (1h58m25) e Guilherme Ribeiro (1h58m26). Pelos 5km, o nadador fez em 57m59. Victor Colonese foi mais uma vez o segundo, com 58m02, e Ronaldo Eduardo Sanchez completou o pódio, com 58m17.

Pelo 10km do Brasileiro feminino, Carol Hertel foi a campeã, completando a prova em 2h14m41. Maria Luiza Oliveira (2h15m03) e Vitoria Lopes (2h15m09) foram a segunda e terceira colocadas, respectivamente.

Nos 5km, Adriadna Maia foi a vencedora, com 1h04m28. Vitoria Lopes (1h04m29) foi vice, seguida por Maria Luiza Oliveira (1h04m30).

Copa Brasil

Na Copa Brasil, a nadadora Gabriela Soriano conseguiu dobradinha nos 5km e 2,5km. Na primeira disputa, ela completou o percurso em 1h11m18, e teve como companheiras de pódio Julia Freitas (1h11m29) e Eliza Oliveira (1h11m36).

No percurso de 2,5km, Gabriela fez em 34m13, seguida por Rebeca Silva e Julia Freitas, ambas com o tempo de 34m18.

No masculino, Igor Santos venceu na batida de mão os 5km, com 1h02m28. Ronaldo Junior veio na sequência, com 1h02m34, e Theo Kinupp completou o pódio, com 1h04m08. Já nos 2,5km, Izaac Júnior venceu, com o tempo de 31m04, seguido de Igor Santos (31m10s) e Arthur Vieira (31m34).