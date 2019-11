Carolina Andraus desembarcou em Salvador. Hospedada no Fera Palace Hotel, ela prestigiará uma missa de Ação de Graças promovida pelo decorador Jorge Elias, nesta quinta-feira, na Igreja da Vitória.

Carol foi casada entre 2007 e 2016 com o ex-senador Gilberto Miranda. Moravam em uma das casas mais bonitas do país, repleta de obras de arte, no Jardim Europa, em São Paulo.

Carolina Andraus (Foto: Divulgação)