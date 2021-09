Carona na inovação e na criatividade

Eles participaram da maior maratona de inovação do mundo e levaram o nome da Bahia para um lugar onde o empreendedorismo jovem e a sustentabilidade andam juntos, em nome de soluções que contemplam a sociedade. Depois de concorrerem com projetos do mundo inteiro, ficaram em sexto lugar no Hackathon Space Apps, da Nasa, com um projeto de filtragem das águas oceânicas.

Denominado de Ocean Ride, em alusão ao fato de que o equipamento pode pegar uma ‘carona no oceano’ e ser acoplado em embarcações diversas e plataformas fixas, ele retira os resíduos conhecidos como microplásticos, que são ingeridos pela fauna marinha e depois terminam contaminando os organismos humanos, que consomem esses pescados.

Pedro Dantas falou sobre como a equipe se formou e a importância de ter confiança naquilo que será construído (Foto: Reprodução/Instagram)

Eles são a equipe Cafeína e foram os entrevistados do Programa ao vivo Empregos e Soluções desta quarta-feira (8), na página do Instagram do CORREIO. Formada pelos administradores Antônio Rocha, Pedro Dantas, Leka (Alessandra) Hattori e Genilson Brito, o analista de sistema Thiago Oliveira, além do engenheiro químico Ramon de Almeida, a equipe mostrou como o incentivo certo é capaz de extrair soluções inovadoras e como os projetos universitários podem se tornar negócios importantes.

União de diferenças

O primeiro entrevistado foi Thiago Oliveira, que fez questão de ressaltar como o empreendedorismo sempre nasce de uma necessidade e como a união de talentos distintos é uma ferramenta potente da inovação. “Trabalho desde os 14 anos e, para mim, as noções de empreendedorismo chegaram junto com a necessidade de ser independente e de fazer a diferença no mundo”, contou, durante a conversa com a consultora Flávia Paixão.

Thiago Oliveira contou como as experiências diversas e a compreensão do empreendedorismo foram importantes (Foto: Reprodução/ Instagram)

Quem vê Thiago com tanta projeção não imagina que o rapaz de 25 anos já vendeu bala em ônibus e até mesmo chip de telefonia. “Tive diversas experiências em áreas que não necessariamente eram a minha de formação acadêmica e, tudo isso, contribuiu para ampliar minha visão de mundo, além de ter me ajudado a superar a timidez”, lembrou.

O administrador Pedro Dantas foi o segundo a ser entrevistado e aprofundou mais sobre como o grupo se uniu em torno do desafio e da proposta de criar uma startup. “Nem todos nós nos conhecíamos e, na verdade, nem sabíamos direito como a maratona de inovação seria desenvolvida, mas assim que começamos a trabalhar, fomos compreendendo que se ficaríamos todo um final de semana internado no Hub Salvador seria para ganhar”, contou divertido. “Você sai em desvantagem se não tem confiança, então arregaçamos as mangas, ficamos sem dormir, abusamos dos energéticos para garantir a boa colocação”, relembrou.

Mentorias

Se a transpiração tem lugar de destaque na hora de investir, o também administrador Antônio Rocha fez questão de destacar o papel das mentorias. “A cada etapa do projeto, apresentávamos nossas ideias aos mentores, que foram nos orientando para a busca de soluções”, reforçou. Rocha fez questão de incentivar os estudantes a participarem desse tipo de iniciativa, que ocorre anualmente como uma forma de ampliar as experiências pessoais e o network. “Vocês terão contato com pessoas insanas, capazes de pensar de um modo muito inovador, por isso acreditem no potencial de vocês”, completou.

Antônio e Thiago reforçaram o quanto a crença em si e a iniciativa são importantes (Foto: Reprodução/Instagram)

Com uma mensagem parecida, Thiago fez questão de se despedir do programa ao vivo reforçando a necessidade de o empreendedor não deixar de tentar. “Se não tivéssemos tentado, jamais teríamos conseguido o que conseguimos e sequer vislumbraríamos o que temos a partir desse início”, concluiu.

O programa Empregos e Soluções reúne todas as quartas-feiras, sempre às 18 horas, histórias inspiradoras de empreendedorismo. Quem perdeu as edições anteriores pode assistir aos bate-papos que ficam gravados na página do Jornal Correio, no Instagram.