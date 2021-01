Carreatas a favor de impeachment de Bolsonaro acontecem em capitais neste sábado (23)

Carreatas pró-impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) têm ocorrido em diferentes cidades do país, desde a manhã deste sábado (23). Em Salvador, uma carreata organizada por partidos da oposição saiu do Vale do Canela, por volta das 9h. À tarde, a partir das 15h, outra manifestação deve sair do Centro Administrativo da Bahia (CAB) até o Farol da Barra.

Em Brasília, também houve protesto. Uma carreata comandada por integrantes de partidos da oposição teve como destino o centro da capital federal na manhã deste sábado. Os pedidos de vacina e de afastamento do chefe do Executivo foram a tônica do ato em Brasília, marcado por críticas aos atrasos na imunização da população contra a covid-19.

Nas redes sociais, políticos da oposição divulgaram o evento. De acordo com a assessoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), cerca de 500 veículos participaram do protesto. O Batalhão de Trânsito da PM fez o acompanhamento do ato e nenhuma ocorrência havia sido registrada até a publicação deste texto.

O comboio de carros trazia faixas da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e de partidos como Rede, PT, PSOL e PSTU. Ao som de buzinas, manifestantes pediram o fim da gestão do presidente da República. "Acabou, acabou! Vai embora (Bolsonaro), leva toda a sua gangue", gritou uma manifestante. A fila de carros saiu da Torre de TV de Brasília e passou pela Esplanada dos Ministérios e por vias secundárias que cruzam a capital de norte a sul.

Na avaliação do porta-voz do partido Rede Sustentabilidade no DF, Ádila Lopes, a mobilização deste sábado foi um "esquenta" para o ato previsto para o dia 31 de janeiro - na véspera das eleições para a presidência da Câmara e do Senado.

Para Lopes, o apoio de movimentos de direita ao impeachment de Bolsonaro mostra uma oportunidade de convergência em prol da democracia. "Quando você chega a situações delicadas como a que a gente tem, essas movimentações tendem a ir caminhando para um funil, de modo que em algum momento se encontrem", disse.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann convocou a população a manter as cobranças pela saída do presidente da República em manifestações, panelaços e pressão nas redes sociais. "Para aqueles que dizem que colocar o impeachment agora é gerar instabilidade no Brasil, nós temos que responder que a instabilidade já está acontecendo e a crise está grave. E a instabilidade tem nome: Jair Bolsonaro", declarou.

No Rio de Janeiro, a carreata a favor do impeachment contava com cerca de 100 veículos por volta do meio-dia. Os veículos ocuparam uma faixa de uma das principais avenidas da cidade, a Avenida Presidente Vargas. Bandeiras, buzinas e gritos de "Fora Bolsonaro" eram ouvidos ao longo do caminho.

O movimento foi organizado pelas entidades Frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, com apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT), e está sendo realizado em várias cidades do País. As entidades envolvidas criticam a postura de Bolsonaro em relação à crise sanitária, que já fez mais de 210 mil mortos no Brasil.