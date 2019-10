Carreta carregada com 30 toneladas de trigo tomba perto de Simões Filho

Uma carreta carregada com 30 toneladas de farelo de trigo tombou na descida do viaduto do Centro Industrial de Aratu (CIA), na manhã desta sexta-feira (25). O acidente ocorreu no km 607 da BR-324, no sentido Feira de Santana, por volta das 10h30. A bordo do veículo estava apenas o motorista Alexandre Santos, 33 anos, que saiu ileso do acidente. Uma das faixas precisou ser interditada, gerando um congestionamento na via que se estendia até a entrada de Valéria. A pista foi liberada totalmente às 15h25, mas motoristas ainda relatam engarrafamento na região.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar descer do viaduto, vindo do CIA para a BR-324. A carga saiu da empresa M. Dias Branco, no Porto de Aratu, e seguia com destino a Brumado, onde seria entregue. O condutor do veículo foi submetido a teste de bafômetro, mas segundo a PRF não foi constatado sinais de embriaguez.

"Foi um susto enorme. Tenho duas filhas, na hora só consegui pensar nelas. Quando fiz a curva para descer do viaduto, vi pelo retrovisor que o fundo da carreta ja estava virando. Tentei alinhar na pista e não consegui. Graças a Deus não aconteceu nada grave. Agora é carregar a mercadoria na outra carreta e seguir para Brumado. Vamos esperar o guincho para retirar a carreta e levar para o conserto", relatou o motorista.

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)





Com o apoio de uma máquina escavadeira, cinco funcionários da Via Bahia ajudavam a transferir a mercadoria de um caminhão para o outro. "Eu estava indo buscar outra carga para levar para Vitória da Conquista, na mesma empresa. Daí o patrão dele me ligou e pediu para ajudar a recuperar o carregamento e levar a mercadoria para a empresa. Lá vão resolver se segue viagem ou não", contou o motorista do caminhão que ajudava a retirar a mercadoria da pista e nao quis se identificar.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro