Carreta com equipamento de torre eólica tomba em Morro do Chapéu

Uma carreta tombou na BA-144, entre as cidades de Morro do Chapéu e Bonito, na Chapada Diamantina, na tarde dessa segunda-feira (9).

Segundo o site Augusto Urgente, o condutor de um caminhão não obedeceu o sinal de alerta de um veículo rebatedor, vindo a colidir lateralmente com a carreta, carregada com equipamentos de torres eólicas.

Na tentativa de evitar a colisão, o condutor puxou a direção para o acostamento e, devido ao peso do equipamento e do próprio veículo, a pista acabou cedendo, ocorrendo o tombamento.

Com ferimentos leves, o condutor da carreta foi socorrido por uma equipe do Samu 192 para atendimento médico no Hospital de Morro do Chapéu, e está fora de perigo. Veja mais fotos do resgate.

(Foto: Augusto Urgente)