Carreta de combustíveis tomba na BR-330, no interior da Bahia

A ocorrência de um vazamento de combustível na rodovia BR-330, Curva do Engenho, próxima a cidade de Ipiaú, no sudoeste da Bahia, gerou um trabalho de mais de 24h para os profissionais do 8º Grupamento de Bombeiros Militar. Acionados por volta das 10h da terça-feira (3), só finalizaram o processo na tarde desta quarta-feira (4).

De acordo com informações da assessoria dos Bombeiros, uma carreta, carregada com etanol, diesel e gasolina tombou na via, ocasionando o vazamento dos líquidos inflamáveis.

Toda ação foi realizada com cautela para que os riscos pudessem ser eliminados, inclusive de contaminação do meio ambiente. As Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar (PMBA), além do Inema, também deram apoio na ocorrência. A causa do acidente ainda é desconhecida.

Os profissionais permaneceram no local desde o acionamento até o transbordo completo da carga. "Não deixamos o local em nenhum momento. Ao final de cada serviço as guarnições foram rendidas por outras, para que o isolamento, a segurança e sinalização se mantivessem de forma adequada", explicou o tenente-coronel BM Bruno Faneli, comandante do 8°GBM.