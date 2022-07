Carretas batem de frente em acidente com dois mortos no Litoral Norte

Dois motoristas morreram em um acidnete entre duas carretas na BA-093, entre Pojuca e Mata de SãoJoão, na Região Metropolitana e Salvador. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (11), por volta das 5h, e deixou a pista interditada.

Os motoristas mortos foram identificados como Fábio Souza dos Santos e Fred Williams Coelho Melho. Não há confirmação se havia mais pessoas nas carretas.

A batida frontal aconteceu na altura do KM 42 da via. Ainda não se sabe como aconteceu a colisão. Depois do choque, as duas carretas pegaram fogo, informou a Polícia Rodoviária Estadual.

Um dos veículos fazia transporte de diesel. A outra carreta levava carga de minério de ferro.

Equipes da Bahia Norte, concessionária que admistra a via, foram até o local. A recomendação para evitar a pista bloqueada é seguir pela BR-110 em Pojuca.

(Foto: Reprodução)