Carretas pegam fogo após colisão na BR-116 em Jequié

Um acidente seguido de incêndio ocorrido na manhã desse domingo (6) provocou a interdição total da Rodovia Santos Dumont (BR-116), na localidade de Corujão, em Jequié. Duas carretas colidiram frontalmente e, com o impacto da batida, os veículos pegaram fogo na altura do KM 688, distante cerca de 3 km do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os ocupantes não sofreram lesões.

O trecho ficou bloqueado e, segundo a PRF, houve tentativa de saque de produtos que eram transportados por um dos veículos, mas sem sucesso.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para tentar conter as chamas. A estrada permaneceu interditada durante parte da tarde, com preposto da Via Bahia e PRF no local, entre Jequié e Manoel Vitorino.