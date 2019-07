Carro cai em canal e motorista fica ferida no Rio Vermelho

A motorista Juliana Leal Fonseca, 29 anos, foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE) após ficar ferida depois que seu carro caiu num canal na Avenida Juracy Magalhães, no Rio Vermelho, por volta das 3h40 da madrugada desta terça-feira (2).

Segundo a Transalvador, a motorista estava sozinha no veículo e não há informações sobre seu estado de saúde. Quando a equipe da superintendência chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida e levada à unidade de saúde. As equipes utilizaram um guincho para remover o veículo do canal.

De acordo com a TV Bahia, o pai da vítima esteve no local do acidente e informou que a motorista foi fechada por outro motorista, perdeu o controle do carro e caiu no canal.