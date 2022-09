Carro capota após motorista idoso sofrer mal súbito na Avenida Paralela

Um acidente na Avenida Paralela, em Salvador, deixou um motorista ferido após o carro capotar no trecho da subida do Centro Administrativo da Bahia (CAB), no sentido aeroporto na tarde desta segunda-feira (5).

De acordo com informações da Transalvador, agentes foram enviados ao local para atender a ocorrência. O trânsito também segue intenso na região até a altura do Imbuí.

Segundo informações iniciais, o motorista era um idoso e teve um mal súbito ao volante, perdendo o controle do carro e indo parar em um matagal na margem da via.

(Foto: Paula Froés) (Foto: Paula Froés)

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre seu estado de saúde.