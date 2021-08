Carro capota e 5 pessoas ficam feridas em acidente na Avenida Suburbana

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou cinco pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (16), na Avenida Suburbana, em Salvador. A situação ocorreu por volta das 16h30.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), uma pessoa dirigia um Fiat Uno na altura do bairro de Coutos, sentido Calçada, quando perdeu o controle e bateu na traseira de outro veículo do mesmo modelo, capotanto em seguida.

Além do condutor, outras quatro pessoas que estavam dentro do veículo se feriram. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local para prestar atendimento às vítimas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), duas mulheres foram levadas para o Hospital do Subúrbio, um dos homens para o Hospital da Bahia e as outras duas vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de San Martin. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

A Transalvador e a Polícia Militar também foram deslocadas para o local e auxiliaram na organização do trânsito, já que o acidente deixou uma das faixas da via bloqueada, provocando lentidão.