Carro capota na Avenida Paralela e causa congestionamento no sentido aeroporto

Um carro que dirigia no sentido aeroporto se chocou contra um poste e capotou na Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, no final desta tarde. Com o impacto, o poste tombou e um fio de alta tensão caiu na avenida marginal. A Transalvador interditou o local para que a Coelba desligasse a energia e retirasse o fio da via. O acidente causou congestionamento nas proximidades da estação de metrô Flamboyant.

Até a publicação desta nota, a Companhia de Eletricidade ainda estava no local. Não há informações sobre o estado de saúde das pessoas que estavam no carro.

*Mais informações em instantes