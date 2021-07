Carro conectado: Hyundai HB20 ganha comandos remotos via aplicativo

A linha 2022 do HB20 já pode contar o com Bluelink, uma solução global de conectividade da Hyundai. Com esse sistema a bordo, o usuário do carro poderá executar à distância, via aplicativo, o destravamento das portas, abrir os vidros e dar a partida no veículo - o que irá deixar a cabine climatizada.

Dê play no vídeo e entenda como funciona o Bluelink

Em caso de acidentes, um sinal automático é enviado à Central SOS Bluelink assim que os airbags do veículo são acionados. O proprietário também pode solicitar assistência de emergência pressionando apenas o botão SOS, localizado no espelho retrovisor interno.

Equipamento de série nas versões mais completas da linha HB20 e opcional nas demais versões, por R$ 1.400 a mais, o Bluelink tem seis meses gratuitos. A partir daí, se o cliente quiser continuar, pagará uma mensalidade de R$ 29,90.

Por meio de dois botões no retrovisor, é possível tirar dúvidas ou pedir ajuda em caso de um acidente, por exemplo (Foto: Hyundai)

A transmissão de dados fica por conta da Vivo e, com o aumento da segurança, tem até seguradora, como a Liberty Seguros, dando desconto de até 15% na apólice.