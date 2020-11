Carro de irmão do ator Marco Ricca é encontrado às margens de rodovia com ossada dentro

O carro de Giuliano Ricca, irmão do ator Marco Ricca que está desaparecido há seis anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (2) próximo à Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel, cidade localizada na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar (PM), dentro do veículo, que apresentava sinais de capotamento, havia uma ossada.

Segundo informações do G1, o CRV preto com a placa EMO 9888, do Rio de Janeiro, tem as mesmas características do veículo que era dirigido por Giuliano no dia que em desapareceu, em outubro de 2014. A polícia informou que ele estava em um sítio e foi encontrado por funcionários que faziam uma obra.

De acordo com o órgão, os homens andavam pela propriedade acompanhados de um cachorro, que latiu ao encontrar o carro. Os funcionários do sítio acreditaram se tratar de um acidente e resolveram buscar por possíveis vítimas, mas encontraram uma ossada e decidiram chamar a polícia.

A identidade da vítima será confirmada apenas após exame de DNA. Dentro do carro havia documentos, mas a polícia ainda não divulgou detalhes. O caso será registrado pela Polícia Rodoviária Federal na Delegacia de Arujá.

Desaparecimento

Produtor Giuliano Ricca estava desaparecido desde 19 de outubro após deixar a cidade de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro

(Foto: Divulgação)

O irmão do ator Marco Ricca, o produtor cultural Giuliano Ricca, tinha 47 anos quando desapareceu no dia 19 de outubro de 2014. Segundo comunicado divulgado pela família na época, ele havia deixado São Paulo de carro e desapareceu a caminho do Rio de Janeiro.

Marco e Giuliano eram sócios em uma produtora em São Paulo. Eles faziam diversos projetos e peças culturais, como "Uma Vida no Teatro", com os atores Francisco Cuoco e Ângelo Paes Leme, e "Adultérios", com o ator Fábio Assunção.