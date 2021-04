Carro derruba poste após batida na Avenida ACM

Um carro bateu em um poste na Avenida ACM, sentido Centro, em frente ao supermercado Sam's Club, em Salvador. O acidente foi por volta das 21h.



Acidente causou interrupção do fornecimento de energia elétrica na região. Motorista do carro abandonou o local #correio24h pic.twitter.com/XlZvBDcK6f — Jornal Correio (@correio24horas) April 1, 2021

Com a batida, o poste foi arrancado do solo e caiu sobre o carro. De acordo com agentes da Transalvador, o carro de luxo teria perdido o controle na curva. O motorista não foi encontrado quando os agentes chegaram no local. Não há registros de feridos.O acidente causou interrupção no forncecimento de energia elétrica em alguns edifícios da região. Além disso, alguns veículos que passaram pela via após o acidente precisaram se livrar dos fios caídos na pista. Por conta disso, a Transalvador isolou parte da avenida para que agentes da Coelba realizassem a manutenção da rede elétrica.

Por volta das 22h30,o fornecimento de energia foi restabelecido. As equipes da Coelba trabalham na substituição do poste.