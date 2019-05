Carro derruba sinaleira e vai parar em canteiro na Pituba

Um semáforo caiu, na Pituba, na noite de sábado (4), após um veículo modelo Creta bater na estutura de ferro que dá sustentação ao equipamento. De acordo com informações da Transalvador, o acidente ocorreu por volta das 23h40, no cruzamento que liga a Rua das Alfazemas, no Caminho das Árvores, a Paulo VI, na Pituba.

Foto: Jairo Costa Jr

Após bater na estrutura do semáforo, o veículo foi parar em cima de um canteiro. Por volta das 9h30 deste domingo (5), o carro permanecia no local. Equipes da Transalvador estão no local fazendo os devidos reparos na sinaleira. Ainda de acordo com informações da autarquia de trânsito, ninguém ficou ferido no acidente.