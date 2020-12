Carro desce ribanceira, cai em córrego e mata três mulheres em Simões Filho

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um acidente de carro na BA-093 no final da tarde dessa quinta-feira (17) matou três mulheres que estavam dentro do veículo. Outros dois homens que também estavam entre os passageiros do automóvel tiveram ferimentos leves e sobreviveram. O acidente aconteceu próximo à praça do pegágio no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Testemunhas no local afirmaram que o acidente aconteceu após uma sucessão de incidentes. Primeiro, o pneu do veículo estourou e a condutora encostou o carro no acostamento para fazer a troca. No entanto, ela não percebeu que parou o carro em uma ribanceira. Isso fez com que o carro descesse de vez e caísse dentro de um córrego no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender à ocorrência, mas não foi possível salvar todas as vítimas. Os nomes das mulheres não foram divulgados.