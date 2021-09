Carro despenca de ribanceira em Boa Nova; homem morre e 2 mulheres ficam feridas

Um acidente na BA-030 deixou um morto e dois feridos, na manhã deste sábado (11), na região de Boa Nova, no Centro Sul da Bahia. O veículo, onde estavam três pessoas, despencou de uma ribanceira. Um homem morreu no local, enquanto duas mulheres ficaram feridas.

Elas foram socorridas para o Pronto Socorro da Maternidade Julieta Campos de Sá. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. As informações são do Blog do Anderson. O trio havia saído de Vitória da Conquista para o Parque Nacional de Boa Nova, quando ocorreu o acidente.