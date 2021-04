Carro destrói barraca na Waldemar Falcão: 'Tristeza profunda', diz vendedor

Um carro bateu numa barraca por volta das 5h da manhã desta terça-feira (20) na rua Waldemar Falcão, em Brotas. Com o impacto, a venda ficou destruída.

A barraca pertencia a Edmilson Lima, de 48 anos, que trabalha no ponto há quase 30 anos. O autônomo foi acordado por vizinhos e pelo motorista envolvido no acidente e só chegou ao local cerca de uma hora após a batida.

"Quando vi a cena senti uma sensação de impotência. Nessa hora a gente sente uma tristeza profunda, no meu coração. É o meu trabalho, estou ali há quase 30 anos. É dali que tiro meu sustento, ganho meu dinheirinho, pago minhas contas, com toda a dificuldade. Ali é meu ganha pão", lamenta o barraqueiro.

Apesar da tristeza, Edmilson ficou feliz ao ver que o motorista, o professor de educação física Tarsis Oliveira Fonseca, 34, não tinha se ferido. Tarsis se colocou a disposição para arcar com todos os prejuízos causados pela batida.

"Percebi de cara que era uma pessoa legal, sensata e compreensiva. Em momento nenhum ele quis fugir, argumentar. Demonstrou o tempo todo preocupação, se colocando em meu lugar. Ele foi muito homem de ter ficado e assumido tudo", exalta, Edmilson.

Como resultado do acidente, uma viga da barraca entrou no carro e quase atingiu o condutor. Tarsis, no entanto, não se feriu. Foi o próprio professor que ligou para Transalvador informando o acidente e também procurou pelo dono da venda através de vizinhos.

"Eu me coloquei no lugar de filho. Era o ganha pão do cara. Quem que quer passar por algo assim?", questiona o motorista, que diz não se lembrar muito bem de como foi o acidente.

"Eu saí de manhã para andar de bicicleta e no caminho, perdi a direção do carro. Não sei se cochilei ou tive uma queda de pressão, pois saí sem me alimentar. Foi tudo muito rápido. Quando virei a curva da Waldemar Falcão dei de frente com a barraca", lembra, Tarsis.

Uma nova barraca já foi encomendada e será 100% custeada pelo professor. Ainda não se sabe quanto tempo ela levará para ficar pronta.