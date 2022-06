Carro destrói casa após colisão às 7h da manhã

Por volta das 7h da manhã, um HB20 vermelho se chocou com casa na esquina da rua Direta do Uruguai com a rua Araújo Bulcão. Segundo a Transalvador, ao chegar no local o carro estava abandonado e o motorista não foi encontrado. Apesar do impacto com a casa, nenhum morador ficou ferido. O carro, abandonado na via, foi recolhido pela Transalvador.

O CORREIO entrou em contato com a Defesa Civil de Salvador (Codesal) e Polícia Militar para saber sobre a situação da residência e se houve registro de alguma queixa, respectivamente, mas não recebeu retorno.



Carro teria colidido com poste e casa Foto: CORREIO/Arisson Marinho