Carro é recuperado pela polícia horas após roubo na BR-101, no sul da Bahia

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram um veículo roubado na noite desta quinta-feira (05), no Km 366 da BR-101 em Gandu, no sul do estado. O veículo da Renault modelo Kwid havia sido furtado poucas horas antes na região.

O carro foi parado durante uma fiscalização realizada no trecho da rodovia. Ao consultar a placa, os policiais verificaram que constava uma ocorrência de furto registrado no sistema do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O condutor, um homem de 52 anos, relatou que o veículo pertence a um amigo e que o teria pego emprestado.

Pouco depois, uma pessoa que se identificou como o verdadeiro proprietário do Kwid, informou que havia vendido o carro, mas o comprador não pagou pela transação e levou o carro consigo usando uma chave reserva.

Segundo a PRF, o veículo apreendido e os envolvidos no caso foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária, onde será realizada a investigação.