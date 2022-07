Um carro Celta encontrado um um córrego na Avenida Gal Costa, no bairro de São Marcos, em Salvador, no último dia 23 de junho foi retirado do local na manhã desta segunda-feira (11). Segundo a Transalvador, o motorista não foi localizado.

Não há informações sobre como o carro foi parar dentro da vala. Segundo o órgão, quando as viaturas chegaram, foi constatado que não havia ninguém dentro do carro.

O veículo estava sem placa nesta manhã, conforme é possível ver nas fotos:

(Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO)